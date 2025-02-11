❗ Минтруд представил важные для бизнеса изменения в ТК по ученическим договорам

По поручению Президента Минтруд разработал и представил на общественное обсуждение законопроект, который расширит возможности применения ученического договора с работниками и ищущими работу.

Согласно проекту изменений в ТК, станет больше обязательных пунктов ученического договора.

В частности, пропишут, что при успешном завершении обучения работодатель должен заключить трудовой договор с определенными условиями оплаты. И придется оговаривать возврат стипендии и иных расходов работодателя на ученика, если тот не исполняет обязанности по договору без уважительных причин.

Оформлять ученический договор можно будет с тем, кто уже учится и ищет работу (соискатели). Тогда не нужно направлять его в образовательную организацию.

Могут запретить заключать ученический договор по программам среднего профессионального или высшего образования с тем, с кем уже подписан договор о целевом обучении.

Заключать ученические договоры смогут не только организации, но и ИП. И заключать их можно будет со студентами техникумов, колледжей и вузов.

Установят, что ученический договор – это соглашение между работодателем и гражданином, в соответствии с которым работодатель за свой счет направляет гражданина на обучение в образовательную организацию, а гражданин обязуется после пройденного обучения отработать по полученной квалификации в течение определенного срока у работодателя.

Договор разрешат заключать, если обучение проводит специализированная организация. При этом он может быть как на обучение в колледже или вузе, так и для прохождения программ переподготовки, повышения квалификации, освоения конкретного навыка, в том числе в учебном центре компании.

Основное отличие ученических договоров от целевого обучения в том, что целевое обучение возможно только в рамках получения среднего профессионального или высшего образования. Ученический договор может заключить любая компания на любую программу образовательной организации и оплатить обучение для соискателя или своего сотрудника.

При этом законодательством предусмотрены механизмы поддержки работодателей, которые заключают ученические договоры: порядок получения такой поддержки, категории работодателей и специальности, по которым возможна дополнительная помощь, регионы определяют самостоятельно — в зависимости от ситуации на локальном рынке труда.

«В условиях высокой конкуренции за кадры многие работодатели готовы вкладывать средства в подготовку сотрудников. Благодаря расширению возможностей ученического договора работодатели смогут целенаправленно готовить с учетом самых разнообразных бизнес-ситуаций: растить кадровый резерв за счет долгосрочного обучения, обучать сотрудников конкретным навыкам на краткосрочных курсах, обучать специалистов дополнительным навыкам. Важное изменение – возможность заключать ученические договоры со студентами. В ряде случаев ребятам, которые получают высшее или среднее профессиональное образование, для успешного трудоустройства необходим, например, дополнительный навык работы с конкретной программой или технологией. Ученический договор позволяет компаниям оплатить такое дополнительное короткое обучение с тем, чтобы студент успешно приступил к работе у них», — пояснил замминистра труда Дмитрий Платыгин.

Законопроект также более четко регламентирует обязанности сторон. Так, работодатель обязан:

установить стипендию на все время обучения;

оплачивать труд во время производственной практики, если она потребуется;

сразу определить уровень зарплаты после успешного завершения обучения.

Если человек успешно завершил обучение, но без уважительных причин не приступает к работе на той позиции, которая была оговорена в ученическом договоре, то стипендию и затраты на обучение нужно вернуть в соответствии с порядком, прописанном в ученическом договоре. И эти обязательства наступают, только если работодатель выполнил свои обязательства по оплате обучения, выплате стипендии и размеру зарплаты.

Публичное обсуждение проекта продлится до 6 марта. Если его примут, то новые правила заработают с 1 сентября 2025 года.