Wildberries начал страховать риски селлеров

Продавцам возместят стоимость перевозки товаров из пунктов выдачи заказов, если покупатель отказался от заказа.

У маркетплейса Wildberries появился сервис добровольного страхования продавцов. Он позволит ускорить и упростить процесс получения страхового возмещения.

Страховка покроет затраты селлеров на обратную перевозку товаров из пункта выдачи заказов, если покупатель не выкупил товар или вернул его по каким-либо причинам. Услугу можно подключить в личном кабинете.

По итогам каждого месяца будет автоматически сформировано заявление на компенсацию стоимости логистики. Документ останется только отправить в страховую компанию и получить возмещение.

«В полис также входит страхование товаров от повреждения или утраты при транспортировке со склада Wildberries или на пункте выдачи. Страхование является добровольным и дополняет существующую процедуру выплат компенсаций от Wildberries, предусмотренную офертой», — сказано в телеграм-канале пресс-службы маркетплейса.

Максимальная сумма выплат за один товар при повреждении или утрате составляет 50 тыс. рублей, но не более 100 тыс.

Пока что присоединиться к сервису могут продавцы из тестовой группы, но через несколько месяцев страховка будет доступна всем селлерам.