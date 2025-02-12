Выходное пособие в размере 3 средних заработков не облагается страховыми взносами

При расторжении трудового договора по соглашению сторон сотруднику может выплачиваться выходное пособие. Оно не облагается взносами, но только в пределах лимита.

Разъяснение дает Минфин в письме от 23.01.2025 № 03-15-05/5412.

Выходное пособие при увольнении не облагается страховыми взносами в части, не превышающей трехкратный размер среднего месячного заработка или шестикратный размер среднего заработка для работников с Крайнего Севера.

Это относится не только к тем случаям, когда работодатель обязан выплатить выходное пособие по нормам ТК (например, при сокращении штата), но и в случае, когда это прописано, например, в трудовом договоре (при увольнении по соглашению сторон).

Напомним, средний заработок для лимита по взносам не надо пересчитывать по декретным нормам, как это делается для лимита по НДФЛ. Про НДФЛ-лимит мы писали тут.