Плательщикам УСН необходимо обновить ККТ

Организациям и ИП на УСН, выбравшим уплату НДС по сниженным ставкам 5% или 7%, необходимо обновить программное обеспечение своих контрольно-кассовых машин.

Об этом напоминает региональное УФНС.

Кассовые чеки и бланки строгой отчетности должны содержать информацию о применяемой налоговой ставке НДС. Это требование распространяется и на кассовые чеки коррекции.

Форматы фискальных документов предусматривают наличие таких реквизитов как:

«сумма НДС чека по ставке 20%» тег 1102;

«сумма НДС чека по ставке 10%» тег 1103;

«сумма расчета по чеку с НДС по ставке 0%» тег 1104;

«сумма расчета по чеку без НДС» тег 1105;

«сумма НДС чека по расчетной ставке 20/120» тег 1106;

«сумма НДС чека по расчетной ставке 10/110» тег 1107.

Для корректного отображения налоговых ставок в кассовых чеках налоговики рекомендуют оперативно обновить программное обеспечение ККТ.

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