Плательщикам УСН необходимо обновить ККТ

Об этом напоминает региональное УФНС.
Кассовые чеки и бланки строгой отчетности должны содержать информацию о применяемой налоговой ставке НДС. Это требование распространяется и на кассовые чеки коррекции.
Форматы фискальных документов предусматривают наличие таких реквизитов как:
«сумма НДС чека по ставке 20%» тег 1102;
«сумма НДС чека по ставке 10%» тег 1103;
«сумма расчета по чеку с НДС по ставке 0%» тег 1104;
«сумма расчета по чеку без НДС» тег 1105;
«сумма НДС чека по расчетной ставке 20/120» тег 1106;
«сумма НДС чека по расчетной ставке 10/110» тег 1107.
Для корректного отображения налоговых ставок в кассовых чеках налоговики рекомендуют оперативно обновить программное обеспечение ККТ.
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