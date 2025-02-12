В 1С можно установить льготные ставки НДС, которые начали применять упрощенцы

В настройках учета НДС появился новый блок, который связан с льготными ставками 5% и 7% для бизнеса на УСН.

Программы 1С доработали с учетом того, что с 2025 года компании и ИП на УСН начали платить НДС по сниженным ставкам 5% и 7%.

Теперь софт позволяет включать входящий НДС в стоимость товаров, работ и услуг, выставлять счета-фактуры, а также начислять НДС по стандартным ставкам 20% (10%), принимать к вычету входящий НДС.

В программах появился блок «Настройки учета НДС при УСН»: его можно найти в разделе «Настройки учета НДС» в учетной политике. Настраивать НДС при УСН нужно с 1 числа месяца.

В разделе следует установить «Продажи облагаются НДС по льготной ставке 5%, не применяются вычеты», если предприниматель выбрал пониженную ставку. Если доход бизнеса превышает 250 млн рублей, то можно применять ставку 7%: выбрать «Продажи облагаются НДС по льготной ставке 7%, не применяются вычеты».

В случае, когда компания решила применять общую ставку НДС, нужно установить в программе значение «Применяются общие ставки НДС (20%, 10%), применяются все вычеты». Также этот параметр нужен, если упрощенец превысил лимит по доходу в 450 млн рублей и утратил право применять льготную ставку 7%.

Узнайте больше о том, как работать с НДС в программе 1С. Приходите на бесплатный вебинар «Учет НДС при УСН в 1С: Предприятие 8.3». Он состоится 27 февраля в 11:00 мск!

Запись и персональный сертификат о посещении вебинара будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.

На вебинаре разберем:

Настройка параметров налоговой учетной политики при работе с НДС на УСН в программе 1С: Предприятие 8.3. «Входной» НДС при УСН при приобретении товаров (работ, услуг). Продажа товаров (работ, услуг) с НДС и выписка счетов фактур в 1С. Ведение Книги покупок и Книги продаж в 1С. Заполнение декларации по НДС.

Спикер — Наталия Макошь, аттестованный аудитор, член ИПБР, аттестованный налоговый консультант, главный бухгалтер, методолог Центра обучения «Клерк».

Ждем вас на вебинаре 27 февраля в 11:00 мск!