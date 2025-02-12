НДФЛ с уральского коэффициента тоже идет по отдельной ставке НДФЛ на отдельный КБК

В частности, в Башкортостане применяют уральский коэффициент, который был введен с целью возместить жителям Урала дополнительные затраты, связанные с проживанием и выполнением работ в районах с тяжелыми климатическими условиями.
Размер уральского коэффициента для жителей Башкортостана составляет 15%, поясняет региональное УФНС.
Для РК действуют такие КБК:
182 1 01 02210 01 1000 110 – для дохода до 5 млн рублей в год;
182 1 01 02230 01 1000 110 – для дохода свыше 5 млн рублей в год.
Ранее Минфин в письме от 22.10.2024 № 03-04-06/102543, отвечая на вопрос об уральском коэффициенте, сообщил, что если этот РК платят в связи с такими условиями как Крайний Север, плохой климат или плохая экология, то на него распространяется новая норма про НДФЛ.
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