НДФЛ с уральского коэффициента тоже идет по отдельной ставке НДФЛ на отдельный КБК

Не только РК на Крайнем Севере надо считать отдельно от зарплаты для целей НДФЛ. Уральские районные коэффициенты тоже облагаются по двухступенчатой шкале НДФЛ (13% до 5 млн рублей и 15% свыше 5 млн рублей).

В частности, в Башкортостане применяют уральский коэффициент, который был введен с целью возместить жителям Урала дополнительные затраты, связанные с проживанием и выполнением работ в районах с тяжелыми климатическими условиями.

Размер уральского коэффициента для жителей Башкортостана составляет 15%, поясняет региональное УФНС.

Для РК действуют такие КБК:

182 1 01 02210 01 1000 110 – для дохода до 5 млн рублей в год;

182 1 01 02230 01 1000 110 – для дохода свыше 5 млн рублей в год.

Ранее Минфин в письме от 22.10.2024 № 03-04-06/102543, отвечая на вопрос об уральском коэффициенте, сообщил, что если этот РК платят в связи с такими условиями как Крайний Север, плохой климат или плохая экология, то на него распространяется новая норма про НДФЛ.