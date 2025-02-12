Предпринимателям предложили не поднимать штрафы за уклонение от госконтроля

Новый законопроект предполагает, что за отказ от проверок при предоставлении услуг ЖКХ компании заплатят до 500 тысяч рублей. В ТПП считают, что это несправедливо крупная сумма.

Вице-президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) Вадим Чубаров предложил отказаться от увеличения штрафов для компаний, которые уклоняются от проверок при предоставлении услуг ЖКХ.

Законопроект об увеличении штрафов за воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа госконтроля, разработанный сенаторами и депутатами, уже приняли в первом чтении, сейчас ожидается новое рассмотрение. Проект предполагает, что наказание для компаний вырастет до 500 тыс. рублей, а за повторное нарушение — до 1 млн рублей.

«В некоторых случаях контролируемым лицам выгоднее воспрепятствовать проведению контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которых могут быть выявлены административные правонарушения, предусмотренные КоАП, чем допустить проведение таких мероприятий», — сказано в пояснительной записке.

Вадим Чубаров считает, что нельзя обосновать повышение штрафов только негативной практикой уклонения от проверок. Кроме того, авторы законопроекта не приводят ни одного примера из судебной практики. Поэтому ТПП не поддержит проект, пишет ТАСС.