😲 ИП на ПСН получают отказы в уменьшении патентного налога на взносы

ИП подают уведомление на уменьшение налога по ПСН на фиксированные взносы, но в ответ получают от ИФНС отказ. В недоумении они отправляют повторное уведомление, и снова отказ.

С таким явлением сталкиваются подписчики нашего telegram-канала «Красный уголок бухгалтера».

Причина отказа такая: «Сумма страховых взносов налогоплательщиком не уплачена».

Но она и не должна быть уплачена. С 2023 года налоги по УСН и ПСН можно уменьшать на взносы, подлежащие уплате. То есть независимо от того, уплачены они или нет по факту.

Но программа ФНС до сих пор не перенастроена на новый алгоритм.

В каких-то ИФНС следят за тем, чтобы не было неправомерных отказов, а где-то полностью полагаются на программу и обескураженные ИП получают отказы в уменьшении патента.

Эта проблема решается жалобами, констатируют бухгалтеры.

А вы сталкивались с подобными отказами?