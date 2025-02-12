🌉 Физлица и бизнес смогут инициировать создание речных портов и их расширение

Комитет Совета Федерации по экономической политике одобрил правительственный законопроект с изменениями в Кодекс внутреннего водного транспорта в части определения границ речных портов.

Документ направлен на создание речных портов и расширение их территорий.

Инициаторами создания порта смогут выступать не только федеральные и региональные органы исполнительной власти, органы местного самоуправления, но и физические лица, в том числе ИП и юридические лица, которые планируют размещение или строительство объектов речного порта для обслуживания пассажиров и судов, погрузки, выгрузки, приема, хранения и выдачи грузов.

Согласно проекту закона, решение о создании речного порта принимает Минтранспорта РФ. Порядок установления или изменения границ речного порта, его открытия и закрытия, будет определен Правительством.

Замминистра транспорта Дмитрий Зверев отметил, что документ будет способствовать развитию судоходства по крупным рекам страны, созданию новых объектов речной инфраструктуры для перевозки грузов.

Закон вступит в силу через 180 дней после официального опубликования.