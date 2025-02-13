🚜 За какие транспортные средства юрлица не платят налог

На федеральном уровне предусмотрены налоговые преференции для юрлиц по транспортному налогу. В частности, из объектов налогообложения исключены отдельные транспортные средства.

При этом их владельцам направлять заявления на льготу не надо, уточняет УФНС. Налоговики самостоятельно определяют категории транспорта, не являющиеся объектами налогообложения, на основании имеющейся у них информации.

Так, объектами налогообложения по транспортному налогу не являются:

транспортные средства, принадлежащие на праве оперативного управления федеральным органам, в которых предусмотрена военная или приравненная к ней служба (или законодательно предусмотрена подобная обязанность);

промысловые морские и речные суда;

пассажирские и грузовые морские, речные и воздушные суда, находящиеся в собственности организаций и ИП, основным видом деятельности которых являются пассажирские и грузовые перевозки;

морские стационарные и плавучие платформы, морские передвижные буровые установки и буровые суда;

тракторы, самоходные комбайны, самоходные машины для перевозки и внесения минеральных удобрений;

специальные и специализированные автотранспортные средства, зарегистрированные на сельскохозяйственных товаропроизводителей и используемые при работах для производства сельхозпродукции;

самолеты и вертолеты санитарной авиации и медицинской службы.

В 2025 году изменились многие правила работы с налогами, в том числе и с транспортным. Подробнее о том, какие теперь льготы доступны бизнесу и как их получить, расскажем на курсе повышения квалификации «Бухгалтер на ОСНО». Мы обновили программу и добавили новые уроки по НДФЛ, страховым взносам, налогу на имущество, земельному налогу и т. д. После обучения вы получите удостоверение, которое внесем в ФИС ФРДО. Сейчас вы можете купить курс со скидкой 76% за 6 900 рублей. Старт потока 15 февраля.