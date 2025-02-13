В ЕНП-уведомлении на НДФЛ с зарплаты может быть 7 разных КБК: перечень

С 2025 года для НДФЛ с зарплаты действует пятиступенчатая шкала, а для НДФЛ с районных коэффициентов – двухступенчатая.

По зарплате в ЕНП-уведомлении будут такие КБК:

182 101 02 010 01 0000 110 – НДФЛ по ставке 13%;

182 101 02 080 01 0000 110 – по ставке 15%;

182 101 02 150 01 0000 110 – по ставке 18%;

182 101 02 160 01 0000 110 – по ставке 20%;

182 101 02 170 01 0000 110 – по ставке 22%.

По РК в уведомлении будут такие КБК:

182 1 01 02 210 01 1000 110 – НДФЛ по ставке 13%;

182 1 01 02 230 01 1000 110 – по ставке 15%.

Платить налоги по всем ставкам и налоговым базам надо на КБК ЕНП – 182 01 06 12 01 01 0000 510.

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