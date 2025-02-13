Потребительское кредитование

Просрочка по кредитам выросла в полтора раза

Банки стали тщательно оценивать заемщиков, чтобы предотвратить возможные просрочки. Самая сложная ситуация у тех, кто взял кредит, но не смог его рефинансировать из-за высоких ставок.

В 2024 году клиентам банков стало труднее выплачивать потребительские кредиты, просрочка по ним выросла в 1,5 раза, до 150 млрд рублей.

Проблемы могли возникнуть у тех, кто в 2023 году оформил займы под 20-25%, чтобы потом рефинансировать кредит при снижении ключевой ставки. Но этого не произошло, ЦБ поднял ставку до рекордных 21%, поэтому клиентам пришлось просрочить платежи. Об этом пишут «Известия».

«С учетом ситуации на рынке сейчас мы более тщательно оцениваем платежеспособность клиентов, чтобы заранее предотвращать возможные просрочки», — сказали в ВТБ.

На декабрь 2024 гола общий объем долгов россиян перед кредитными организациями составил 37 трлн рублей, в эту сумму включили также ипотеку.

Недавно мы писали, что банки отклоняют 95 из 100 заявок на кредиты.

наталья коновалова
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