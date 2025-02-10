Банки отклоняют 95 из 100 заявок на кредиты

В январе 2025 года банки одобрили всего 5% заявок на потребительские кредиты. Этот показатель стал самым низким за всю историю наблюдения.

Рынок розничного кредитования начал охлаждаться в связи с жесткой денежно-кредитной политикой Центробанка. Регулятор повышает ключевую ставку до рекордного 21%, а также ужесточает требования к оформлению кредитов высокорискованным заемщикам. Об этом пишут «Известия».

«5% — это беспрецедентный уровень падения показателя одобряемости как минимум за последние несколько лет», — сказал директор кредитного направления в «Сравни» Магомед Гамзаев.

Число заявок на кредиты снижается, а также уровень одобрения запросов начал существенно падать. В декабре 2024 года этот показатель по необеспеченным ссудам был 20%.

В январе 2025 года суммарный объем выданных кредитов с учетом ипотеки, автокредитов и pos-кредитования составил 441 млрд рублей. Это минимум с апреля 2022 года.