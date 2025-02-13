👫 Неработающая жена не может получить имущественный вычет вместо мужа

При покупке квартиры можно получить имущественный налоговый вычет по НДФЛ в размере до 2 млн рублей. Причем такой вычет положен и мужу, и жене по 2 млн рублей каждому.

Но по факту получить вычет может только тот, кто платит НДФЛ. Если человек не является плательщиком НДФЛ (например, не работает по трудовому договору), то и вычет получать не с чего.

Для целей налогообложения супруги являются самостоятельными налогоплательщиками, поясняет Минфин в письме от 11.10.2024 № 03-04-09/99035.

Если жена не работает, то она не может в своей декларации 3-НДФЛ отразить доходы супруга и заявить по ним вычет.

Пример Семья в 2022 году купила квартиру за 5 млн рублей. У мужчины зарплата 200 тыс. в месяц, женщина не работает. За 2022 и 2023 год он получил весь свой вычет в размере 2 млн рублей. Ему вернули 260 тыс. рублей. Жена свои 2 млн рублей не получала. Она хочет сдать 3-НДФЛ за 2024 год, указав там доходы мужа. Но это не пройдет. Деньги она не получит. Получить вычет можно только к своим доходам.

Впрочем, в такой ситуации вычет не сгорит, и он не ограничен 3 годами. Даже если через 5 лет женщина начнет работать, она сможет получить вычет за покупку этой квартиры.