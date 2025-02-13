👫 Неработающая жена не может получить имущественный вычет вместо мужа

Но по факту получить вычет может только тот, кто платит НДФЛ. Если человек не является плательщиком НДФЛ (например, не работает по трудовому договору), то и вычет получать не с чего.
Для целей налогообложения супруги являются самостоятельными налогоплательщиками, поясняет Минфин в письме от 11.10.2024 № 03-04-09/99035.
Если жена не работает, то она не может в своей декларации 3-НДФЛ отразить доходы супруга и заявить по ним вычет.
Пример
Семья в 2022 году купила квартиру за 5 млн рублей.
У мужчины зарплата 200 тыс. в месяц, женщина не работает.
За 2022 и 2023 год он получил весь свой вычет в размере 2 млн рублей. Ему вернули 260 тыс. рублей.
Жена свои 2 млн рублей не получала. Она хочет сдать 3-НДФЛ за 2024 год, указав там доходы мужа.
Но это не пройдет. Деньги она не получит. Получить вычет можно только к своим доходам.
Впрочем, в такой ситуации вычет не сгорит, и он не ограничен 3 годами. Даже если через 5 лет женщина начнет работать, она сможет получить вычет за покупку этой квартиры.
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