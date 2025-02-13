Страховые взносы по ДМС можно списывать в расходы

Компания платит страховые взносы с платежей по договорам ДМС, у которых срок действия менее года. Сами платежи по ДМС нельзя включить в расходы, но уплаченные страховые взносы — можно.

Если договор ДМС действует меньше года, то платежи по нему нельзя учитывать в целях налогообложения прибыли. Однако страховые взносы, которые были начислены по таким платежам, списать можно.

«Если расходы в виде страховых взносов, начисленных в том числе на суммы расходов, не уменьшающих налоговую базу по налогу на прибыль организаций, соответствуют положениям пункта 1 статьи 252 Кодекса, то такие расходы учитываются для целей налогообложения прибыли организаций», — сказано в письме Минфина от 17.01.2025 № 03-03-06/1/3242.

Когда компания заключает договор ДМС на срок больше одного года, то она может включить затраты в виде платежей по нему в базу по налогу на прибыль, а страховые взносы с них не начисляют.

По договорам, которые действуют меньше года, страховые взносы платить нужно. Даже несмотря на то, что суммы, с которых они начислены, не будут учитывать в расходах. При этом сами взносы войдут в состав «прибыльных» расходов.