Страховые взносы по ДМС можно списывать в расходы

Если договор ДМС действует меньше года, то платежи по нему нельзя учитывать в целях налогообложения прибыли. Однако страховые взносы, которые были начислены по таким платежам, списать можно.
«Если расходы в виде страховых взносов, начисленных в том числе на суммы расходов, не уменьшающих налоговую базу по налогу на прибыль организаций, соответствуют положениям пункта 1 статьи 252 Кодекса, то такие расходы учитываются для целей налогообложения прибыли организаций», — сказано в письме Минфина от 17.01.2025 № 03-03-06/1/3242.
Когда компания заключает договор ДМС на срок больше одного года, то она может включить затраты в виде платежей по нему в базу по налогу на прибыль, а страховые взносы с них не начисляют.
По договорам, которые действуют меньше года, страховые взносы платить нужно. Даже несмотря на то, что суммы, с которых они начислены, не будут учитывать в расходах. При этом сами взносы войдут в состав «прибыльных» расходов.
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