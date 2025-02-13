К 2033 году прогнозируется удвоение рынка биотехнологий

Об этом сообщил член комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Евстифеев при обсуждении перспектив развития промышленных производств на основе биотехнологий.

По его словам, в 2023 году в России рынок биотехнологий оценивался в 300 млрд рублей, и прогнозируется его удвоение к 2033 году благодаря научным стартапам и растущему спросу со стороны промышленности.

Поэтому необходима подготовка профильных специалистов, в том числе на стыке биоинформатики и клеточных технологии.

«Сферы их применения и перспективы развития очень широки: это фармацевтическая промышленность — производство вакцин и антибиотиков, агропромышленный комплекс — биоудобрения, сельское хозяйство и пищевая промышленность, производство биоразлагаемых материалов, биотопливо, а это альтернативы пластику и нефти, способствующие снижению экологического следа, также актуальны задачи по охране окружающей среды», — подчеркнул Евстифеев.

Вместе с тем, внедрение биотехнологий в промышленность сопряжено с рисками непредсказуемого воздействия на экосистемы, а также с вызовами, связанными с генетическими модификациями и биобезопасностью, затрагивают этические дилеммы и вопросы биоэтики, требуют тщательного анализа и разработки строгих нормативных рамок.

«Важную роль в развитии биотехнологии играют государственная поддержка и инвестиции. Для достижения прогресса в этой области требуются значительные капиталовложения в исследования и разработки, создание инновационных производств и обучение квалифицированных специалистов, эффективная синхронизация финансовой и научно-технической политики», — считает Евстифеев.

Технологическая зависимость от импорта биотехнологий составляет 80%, введение санкций обострило ситуацию, а наиболее пострадавшим оказался агропромышленный комплекс. Поэтому было принято решение о создании отдельного нацпроекта «Биоэкономика», утверждение которого ожидается в апреле 2025 года.

Среди серьезных проблем — кадровый дефицит. В России только начинают формироваться программы обучения специалистов, работающих на стыке биотехнологий и других наук. Программ подготовки специалистов в сфере биотоплива нет вообще, мало учебных программ по биофармацевтике.

Новые технологии потребуют нового регулирования и законодательного сопровождения: «нужны акты, регламентирующие развитие биотехнологии и генной инженерии с учетом того, что в 2016 году в нашей стране было запрещено выращивание и разведение генно-инженерно-модифицированных растений и животных за исключением проведения экспертиз и научно-исследовательских работ».