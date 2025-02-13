Если не сообщить в военкомат о переезде, смогут оштрафовать на 20 тысяч рублей

В Госдуме хотят с 10 до 20 тысяч рублей увеличить размер штрафа за нарушения сфере воинского учета.

Депутаты внесли в Госдуму законопроект о штрафах за несообщение в военкомат информации о переезде. Размер наказания увеличат до 20 тыс. рублей.

Сейчас за нарушения, предусмотренные ст. 21.5 КоАП, штрафуют на 10 тыс. рублей. К ответственности привлекут за неявку в военкомат по повестке без уважительной причины, за несообщение об изменении семейного положения, места жительства, образования, о выезде из РФ на срок более шести месяцев.

«По нашему мнению, установленный размера штрафа является незначительным, он несоизмерим с совершаемым деянием и не способствует формированию законопослушного поведения граждан», — сказано в пояснительной записке.

В 2023 году к административной ответственности по этим нарушениям привлекли 47 тыс. человек, из них 18,3 тыс. получили предупреждение, а 28,7 тыс. — штрафы.

Закон в случае подписания Президентом начнет действовать сразу, со дня официального опубликования.