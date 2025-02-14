Как в одном чеке ККТ отразить продажу и своих, и чужих товаров

Ситуация: ООО (агент) на УСН продает в ресторане блюда от ИП (принципал), а также напитки из своего бара. То есть, для клиента в чеке будут свои напитки и чужая еда.

Формировать в таком случае один чек не запрещено, поясняет эксперт Контур.Маркета по кассовому законодательству.

В первом случае в позиции с товаром нужно указать «агентские реквизиты»: признак агента и ИНН поставщика.

Во втором случае этого делать не нужно, так как товар свой.

Однако иногда бывает невозможно объединить такие товары в один чек в силу ограничений кассовой программы, на которой формируются чеки. Поэтому нужно ориентироваться на возможности вашего кассового программного обеспечения.