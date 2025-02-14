Как в одном чеке ККТ отразить продажу и своих, и чужих товаров

Формировать в таком случае один чек не запрещено, поясняет эксперт Контур.Маркета по кассовому законодательству.
В первом случае в позиции с товаром нужно указать «агентские реквизиты»: признак агента и ИНН поставщика.
Во втором случае этого делать не нужно, так как товар свой.
Однако иногда бывает невозможно объединить такие товары в один чек в силу ограничений кассовой программы, на которой формируются чеки. Поэтому нужно ориентироваться на возможности вашего кассового программного обеспечения.
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