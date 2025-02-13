ФНС опубликовала рекомендации по формированию кассовых чеков в общепите

Налоговики объяснили, как официанты должны работать с кассой при обслуживании клиентов, а также, что делать, если допустили ошибку в чеке или нужно отменить покупку.

С 1 марта 2025 года вступает в силу п. 5.11 ст. 1.2 Федерального закона № 54-ФЗ, по которому в ресторанах и кафе гостям обязаны выдавать кассовый чек (бланк строгой отчетности) на бумажном носителе. Причем сделать это нужно до момента проведения расчета.

«При таких расчетах кассовый чек (бланк строгой отчетности) подтверждает предстоящий прием денежных средств за оказание услуг общественного питания», — сказано в рекомендациях на сайте ФНС.

В Рекомендациях ФНС даны указания по расчетам с официантами и за стойкой бара, при самообслуживании в столовой (в т. ч. торговыми автоматами), за прилавком, при доставке по заказам.

После оказания услуги есть два варианта оплаты. Первый — с выдачей бумажного чека на полный расчет с оплатой картой или наличными. Второй — бумажный чек на отгрузку в кредит с типом оплаты «кредит», затем происходит оплата, и покупателю выдают чек на оплату кредита с подтвержденным типом оплаты (бумажный или электронный чек).

Если при расчете клиент изменил тип оплаты или в чек попали блюда по ошибке, то нужно внести корректировки. Сделать это можно следующим образом:

При отказе от покупки следует отменить ее как кассовым чеком с признаком расчета «Возврат прихода», так и кассовым чеком коррекции с признаком расчета «Возврат прихода».

При коррекции данных из кассового чека коррекции с признаком расчета «Приход» в реквизите «дополнительный реквизит чека» (тег 1192) новых кассовых чеков коррекции указывается фискальный признак корректируемого кассового чека коррекции, а не изначального.