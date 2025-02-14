У ИП на УСН нет льготы по налогу на имущество на недострой

ИП на УСН освобождены от налога на имущество за недвижимость, которая используется в бизнесе. Но если она еще не достроена, то льготы нет.

Льгота не работает для объектов незавершенного строительства, эксплуатация (в т. ч. использование для предпринимательской деятельности) которых до завершения их строительства не предусмотрена законодательством о градостроительной деятельности.

О этом сообщает Минфин в письме от 10.02.2025 № 03-05-04-01/11504.

Данное письмо доведено до сведения письмом ФНС от 12.02.2025 № БС-2-21/1747@.

Напомним, также ИП на УСН не освобождается от налога на бизнес-имущество, которое облагается по кадастровой стоимости (по региональному перечню). Для получения льготы по другим объектам (не из перечня) ИП должен написать заявление.

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