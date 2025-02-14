Минфин: у коммунальщиков-упрощенцев НДС включается в тариф

С 2025 года управляющие компании на УСН с доходом свыше 60 млн рублей должны платить НДС. Но их волнует вопрос – за чей счет? Ведь тариф уже утвержден на собрании жильцов, и НДС в него изначально не включали. Этот вопрос УК адресуют в Минфин.

В очередном письме от 10.01.2025 № 03-07-11/581 Минфин сообщает, что нормы НК не регулируют вопросы, касающиеся порядка формирования размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, в том числе с применением предусмотренных Жилищным кодексом процедур (проведение общих собраний собственников, внесение изменений в договоры управления).

При реализации услуг сверх цены начисляют НДС. При этом для населения НДС включают в тариф.

При реализации подлежащих налогообложению НДС работ по содержанию и ремонту общего имущества в МКД, выполняемых УК на УСН, с 01.01.2025 соответствующая сумма НДС включается в цены (тарифы) этих работ.

То есть Минфин не дает УК ответа на главный волнующий их вопрос: как быть, если тариф утвержден собранием, а потом появляется НДС.

Ранее мы рассказывали, что региональные налоговики советуют УК провести новое собрание жильцов и утвердить тариф с НДС.

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