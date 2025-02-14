🙅 Бухгалтеров заставляют делать юридическую работу. Это незаконно + опрос

Роструд в письме от 25.12.2024 № ПГ/27114-6-1 рассмотрел такую ситуацию: бухгалтеру периодически поручают ревизию договоров по заключенным сделкам. То есть надо делать работу, которая входит в компетенцию юриста, которого в штате нет.
С письменного согласия работника ему может быть поручено выполнение в течение рабочего дня наряду с основной — дополнительной работы по другой или такой же профессии (должности) за дополнительную оплату.
То есть бухгалтеру можно за доплату поручить юридическую работу, но только если сам бухгалтер согласен на это.
А как у вас в компании решаются юридические вопросы? Приглашаем принять участие в опросе.
Приходится ли бухгалтеру в вашей организации делать работу юриста?
Анонимный опрос
Комментарии2
Здесь нет ответа, юрист у нас есть, но бухгалтер за ним всё переделывает)))
юристам главное договор сделать, а как и кем он будет исполняться, их вообще не волнует, так что дальнейшая работа по ним - на отделах и бухгалтерии