🙅 Бухгалтеров заставляют делать юридическую работу. Это незаконно + опрос

Роструд в письме от 25.12.2024 № ПГ/27114-6-1 рассмотрел такую ситуацию: бухгалтеру периодически поручают ревизию договоров по заключенным сделкам. То есть надо делать работу, которая входит в компетенцию юриста, которого в штате нет.

С письменного согласия работника ему может быть поручено выполнение в течение рабочего дня наряду с основной — дополнительной работы по другой или такой же профессии (должности) за дополнительную оплату.

То есть бухгалтеру можно за доплату поручить юридическую работу, но только если сам бухгалтер согласен на это.

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