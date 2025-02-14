Опубликован текст проекта нового налогового соглашения между Россией и ОАЭ

В январе 2025 года появилась новость, как Россия и ОАЭ согласовали проект нового соглашения об избежании двойного налогообложения (СИДН). Теперь появился текст.

Россия и ОАЭ согласовали проект нового СИДН, по результатам которого согласован проект нового cоглашения об избежании двойного налогообложения доходов и капитала и предотвращения уклонения от налогообложения.

Новое cоглашение будет охватывать помимо государственных компаний и структур также частный бизнес и физических лиц.

Минфин России сообщает, что будут предприняты все усилия, чтобы соглашение вступило в силу с 01 января 2026 года.

Новое налоговое соглашение между Россией и ОАЭ будет предполагать налоговую ставку в 10 процентов на доходы от дивидендов, процентов и роялти.

Когда иностранная организация получает доход из России в виде дивидендов, процентов или роялти, она должна заплатить российский налог на прибыль организаций по ставке 25 процентов. Обычно такой налог называется — налог у источника.

Такие доходы облагаются налогом, удерживаемым у источника выплаты доходов. То есть иностранная организация получает доход, а российская организация, которая выплачивает такой доход, удерживает сумму налога. Российская организация признается налоговым агентом.

Когда иностранная организация находится в той стране, с которой у России есть налоговое соглашение, ставка налога меньше стандартной ставки в 25 процентов. В будущем соглашении с ОАЭ такая ставка, скорее всего, будет 10 процентов.

Сейчас российская компания при выплате дивидендов своей материнской компании из ОАЭ удерживает российский налог на прибыль по ставке 25 процентов, а в будущем сможет удерживать налог по ставке 10 процентов.

Налоговые соглашения между странами содержат не только положения про устранение двойного налогообложения или про обмен информацией, но и положения про льготный режим налогообложения определенных видов доходов.