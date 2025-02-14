Тест от чат-бота ФНС: нужно ли подавать декларацию 3-НДФЛ

Чат-бот подскажет, нужно ли подавать декларацию о доходах за 2024 год.

ФНС запустила чат-бот, который поможет пользователям определиться, нужно ли им подавать декларацию о доходах по форме 3-НДФЛ в 2025 году.

Налогоплательщикам предложат ответить на следующие вопросы:

Продавали ли жилую недвижимость или нежилое имущество (гараж, машино-место, хозяйственные постройки) в 2024 году?

Продавали ли транспортное средство?

Была ли переуступка права требования на квартиру, дом или участок?

Продавали ли доли в уставном капитале, а также акции и другие ценные бумаги?

Получали ли в дар деньги, недвижимость, транспорт или акции?

Выигрывали ли призы в лотерее или в азартных играх?

Был ли доход от зарубежных источников?

Если по итогам теста будет нужно подать декларацию, то сделать это можно в личном кабинете на сайте ФНС до 30 апреля 2025 года. Также подать документы в налоговый орган можно лично, по почте или через МФЦ.