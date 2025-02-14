Тест от чат-бота ФНС: нужно ли подавать декларацию 3-НДФЛ

ФНС запустила чат-бот, который поможет пользователям определиться, нужно ли им подавать декларацию о доходах по форме 3-НДФЛ в 2025 году.
Налогоплательщикам предложат ответить на следующие вопросы:
Продавали ли жилую недвижимость или нежилое имущество (гараж, машино-место, хозяйственные постройки) в 2024 году?
Продавали ли транспортное средство?
Была ли переуступка права требования на квартиру, дом или участок?
Продавали ли доли в уставном капитале, а также акции и другие ценные бумаги?
Получали ли в дар деньги, недвижимость, транспорт или акции?
Выигрывали ли призы в лотерее или в азартных играх?
Был ли доход от зарубежных источников?
Если по итогам теста будет нужно подать декларацию, то сделать это можно в личном кабинете на сайте ФНС до 30 апреля 2025 года. Также подать документы в налоговый орган можно лично, по почте или через МФЦ.
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