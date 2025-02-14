ФНС: в 3-НДФЛ можно одновременно заявить разные виды вычетов

Налоговую службу спросили, можно ли одновременно подать декларацию по форме 3-НДФЛ за 2024 год на социальный (лечение зубов) и имущественный налоговый вычет.

ФНС в своем чате в Телеграм порекомендовала заполнять и направлять декларацию 3-НДФЛ через личный кабинет физлица, поскольку при заполнении проводится автоматически проверка корректности заполнения реквизитов и сокращается срок проведения камеральной проверки декларации.

Ведомство рекомендует использовать режим: «Декларации» — «Подать декларацию 3-НДФЛ» — «Заполнить декларацию онлайн». На вкладке «Вычеты» необходимо выбрать соответствующие виды вычетов. То есть одновременно все вычеты, на которые плательщик претендует за налоговый период.

Кстати, ФНС запустила чат-бот, где каждый может проверить, нужно ли ему подавать декларацию 3-НДФЛ.