Банки Казахстана снова выдают карты нерезидентам

Нерезиденты, у которых есть вид на жительство, смогут оформить банковскую карту, но по новым ограничениям по сроку действия и количеству карт.

Halyk Bank, Kaspi Bank и ДО АО «Банк ВТБ» возобновили выдачу платежных карт нерезидентам Казахстана.

В Halyk Bank карточку можно получить в отделении банка, если есть вид на жительство. Те же условия действуют в Kaspi Bank. Об этом пишет «Интерфакс».

«Срок действия карт составит теперь 12 месяцев. При этом для дипломатических работников и инвесторов-нерезидентов срок действия карт может быть продлен до 3 лет», — сказано на сайте ДО АО «Банк ВТБ».

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана установило ограничения по количеству карт на одного нерезидента, а также по сроку их действия.