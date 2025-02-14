Банки Казахстана снова выдают карты нерезидентам

Halyk Bank, Kaspi Bank и ДО АО «Банк ВТБ» возобновили выдачу платежных карт нерезидентам Казахстана.
В Halyk Bank карточку можно получить в отделении банка, если есть вид на жительство. Те же условия действуют в Kaspi Bank. Об этом пишет «Интерфакс».
«Срок действия карт составит теперь 12 месяцев. При этом для дипломатических работников и инвесторов-нерезидентов срок действия карт может быть продлен до 3 лет», — сказано на сайте ДО АО «Банк ВТБ».
Агентство по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана установило ограничения по количеству карт на одного нерезидента, а также по сроку их действия.
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