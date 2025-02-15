Сервисы объявлений обяжут проверять пользователей через Госуслуги, а SIM-карты выдавать только лично

Согласно предложенным поправкам, владельцы сервисов объявлений с суточной аудиторией более 200 тысяч пользователей должны будут идентифицировать размещающих объявления через Госуслуги.

В России планируют ужесточить правила идентификации пользователей сервисов объявлений и ужесточить процесс оформления SIM-карт. Соответствующие поправки могут быть внесены в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и закон «О связи», сообщает ТАСС.

Согласно документу, владельцы сервисов объявлений с суточной аудиторией более 200 тысяч пользователей должны будут идентифицировать размещающих объявления через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА). Для сервисов с посещаемостью более 300 тысяч пользователей вводится дополнительное требование: предоставлять возможность аутентификации через Единую биометрическую систему.

Поправки в закон «О связи» предусматривают, что физические лица смогут устанавливать запрет на оформление SIM-карт без личного присутствия. Сделать это можно будет через Госуслуги или МФЦ. Снять такой запрет, в свою очередь, будет возможно только лично, посетив МФЦ.

Инициатива направлена на повышение безопасности пользователей и предотвращение мошенничества, отмечается в сообщении.