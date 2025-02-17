Больничные тоже облагаются НДФЛ

Об этом сообщает Минфин в письме от 17.01.2025 № 03-04-05/2899.

Вместе с тем доходы можно уменьшить на социальный налоговый вычет по расходам на лечение, если человек лечился платно, а также по расходам на покупку лекарств.

Аналогичное разъяснение Минфин уже давал в письмах от 01.08.2024 № 03-04-05/71821, от 19.04.2024 № 03-04-05/37170, от 12.01.2024 № 03-04-05/1465.

Облагается НДФЛ больничные как за счет работодателя, так и за счет СФР.

И больничный по уходу за больным ребенком – не исключение, он тоже облагается НДФЛ (письмо Минфина от 25.09.2024 № 03-04-05/92110).