Интернет-торговля за 2024 год выросла на 41%

В 2024 году объем рынка интернет-торговли увеличился на 41%, до 9 трлн рублей. 97% пришлось на онлайн-покупки в интернет-магазинах и на маркетплейсах. Остальные 3% — это трансграничный рынок, который составил 270 млрд рублей.

В общем объеме продаж онлайн-торговля составила 16,2%. Доля e-commerce выше в Чукотском автономном округе (38%), на Алтае (26%), в Магаданской области (25%), Камчатском крае, Мурманской и Калужской областях, а также в Тыве и Карачаево-Черкессии (23%). Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на Ассоциацию компаний интернет-торговли (АКИТ).

«Такая же динамика — порядка 40% продолжится и в этом году. Региональный рынок, по сути, только начал развиваться, и у него очень высокий потенциал, поэтому такие же темпы роста российского e-commerce продолжатся и в перспективе», — сказал президент АКИТ Артем Соколов.

Больше всего онлайн-покупок пришлось на Москву, Московскую и Ростовскую области, Санкт-Петербург и Краснодарский край. В основном пользователи заказывают продукты питания и готовую еду, товары для дома и мебель, электронику, бытовую технику, обувь и одежду.

В категории ювелирные изделия средний чек вырос на 68%, до 7 680 рублей. В продуктах питания чек снизился на 27%, до 781 рубля, а в аптеках — на 46%, до 1 016 рублей.