ФНС оштрафует за покупку авто у иностранцев при наличном расчете

Автомобилисты забывают о том, что сделки с иностранцами должны проходить только через банковские счета, а не с наличным расчетом.

Сотрудники ФНС объяснили, что служит основанием для штрафов при покупке автомобиля за наличные у иностранцев-нерезидентов РФ.

Наказание по ст. 15.25 КоАП — штраф в размере от 20% до 40% от суммы сделки. Срок давности — два года с момента расчетов. Если уплатить штраф в течение 20 дней с момента вынесения постановления, то будет скидка в размере 50%.

Чтобы не получить штраф от налоговой, нужно проводить сделки с иностранцами только через их банковские счета, которые открыты в российских или зарубежных банках. Это правило действует с 2003 года, оно не предусматривает взаиморасчеты наличными как в иностранной валюте, так и в рублях. Об этом пишет портал Autonews со ссылкой на ответ ФНС.

«С 2023 года, налоговые органы возобновили стандартный контроль за соблюдением валютного законодательства по всем нарушениям, в том числе связанным с расчетами между резидентами и нерезидентами в наличной форме», — сказали в налоговой.

С июня по декабрь 2022 года действовал мораторий на проведение проверок по валютному законодательству.