Декларацию НДС по новой форме нужно сдать до 25 апреля

В декларацию включили новые ставки по НДС для маркетплейсов, льготные условия для майнеров и ветеринаров, а также налог 5% и 7% для предпринимателей на УСН.

До 25 апреля 2025 года включительно компании и ИП должны сдать декларацию по НДС за первый квартал. Сделать это нужно по новой форме, которую утвердили приказом ФНС от 05.11.2024 № ЕД-7-3/989@. Он вступил в силу сегодня.

В документ внесли изменения из-за новых ставок по НДС в размере 5% и 7%. Их должен применять бизнес, чей доход за 2024 год превысил 60 млн рублей. Также в декларацию включили ставки НДС 9,09% и 16,67%, которые применяют российские маркетплейсы при реализации товаров ЕАЭС физическим лицам. Об этом сказано на сайте ФНС.

Список не облагаемых НДС операций дополнили новыми налоговыми льготами. Например, при сделках, связанных с майнингом, а также при оказании ветеринарных услуг.