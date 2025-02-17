Декларацию НДС по новой форме нужно сдать до 25 апреля

До 25 апреля 2025 года включительно компании и ИП должны сдать декларацию по НДС за первый квартал. Сделать это нужно по новой форме, которую утвердили приказом ФНС от 05.11.2024 № ЕД-7-3/989@. Он вступил в силу сегодня.
В документ внесли изменения из-за новых ставок по НДС в размере 5% и 7%. Их должен применять бизнес, чей доход за 2024 год превысил 60 млн рублей. Также в декларацию включили ставки НДС 9,09% и 16,67%, которые применяют российские маркетплейсы при реализации товаров ЕАЭС физическим лицам. Об этом сказано на сайте ФНС.
Список не облагаемых НДС операций дополнили новыми налоговыми льготами. Например, при сделках, связанных с майнингом, а также при оказании ветеринарных услуг.
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