Регионам могут дать право предоставлять отсрочку по федеральным налогам

Директор Департамента налоговой политики Минфина Данил Волков на днях ответил на вопросы бизнеса.

«Мы рассматриваем варианты совершенствования института отсрочек и рассрочек. Слушаем и налогоплательщиков, и ФНС, которая администрирует этот процесс. Если ФНС видит потребность в мерах поддержки в виде отсрочки/рассрочки, поскольку в будущем они позволят получить в бюджет все причитающиеся доходы и избежать банкротств бизнеса, конечно, мы готовы это рассматривать. Мы прорабатываем, какие поправки можно внести в Налоговый Кодекс», — сказал Волков.

Он добавил, что Минфин, в частности, анализирует возможность дать регионам полномочия предоставлять отсрочку по федеральным налогам в части сумм, которые поступают в региональный бюджет.

Ранее мы писали, что появится новый вид сезонной деятельности с налоговой отсрочкой.