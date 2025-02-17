Предприниматели предложили продлить режим для самозанятых

В Торгово-промышленной палате (ТПП) предложили продлить специальный налоговый режим для самозанятых. Срок его действия должен официально закончиться в 2028 году.
«Полагаем, что этот компромиссный режим следует продлить и после 2028 года», — сказал налоговый консультант Алексей Крылов.
Сейчас самозанятые платят налог на профессиональный доход. Его ставка зависит от того, с кем работает исполнитель. Если это физлица, то НПД будет 4%, а если компании или ИП — 6%.
Несмотря на то, что законопроект о пересмотре лимитов по доходам самозанятых не получил положительного заключения в комитете Госдумы, в ТПП призвали увеличить порог с 2,4 до 3,6 млн рублей. Основной причиной отказа от пересмотра лимитов стало нежелание вмешиваться в эксперимент до его завершения.
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