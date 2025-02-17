Предприниматели предложили продлить режим для самозанятых

В 2028 году завершится эксперимент со специальным налоговым режимом для самозанятых. Представители ТПП предложили его продлить, а также увеличить лимиты по доходам до 3,6 млн рублей.

В Торгово-промышленной палате (ТПП) предложили продлить специальный налоговый режим для самозанятых. Срок его действия должен официально закончиться в 2028 году.

«Полагаем, что этот компромиссный режим следует продлить и после 2028 года», — сказал налоговый консультант Алексей Крылов.

Сейчас самозанятые платят налог на профессиональный доход. Его ставка зависит от того, с кем работает исполнитель. Если это физлица, то НПД будет 4%, а если компании или ИП — 6%.

Несмотря на то, что законопроект о пересмотре лимитов по доходам самозанятых не получил положительного заключения в комитете Госдумы, в ТПП призвали увеличить порог с 2,4 до 3,6 млн рублей. Основной причиной отказа от пересмотра лимитов стало нежелание вмешиваться в эксперимент до его завершения.