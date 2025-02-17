🔐 Бухгалтеры обсуждают, что делать со старыми ЭЦП + комментарий оператора ЭДО

Когда срок действия электронной подписи подходит к концу, директор оформляет новую УКЭП. А что делать со старой?

Этот вопрос обсуждают наши подписчики в telegram-канале «Красный уголок бухгалтера».

Коллеги предлагают такие варианты:

записать новую подпись на тот же токен, на котором записана старая подпись;

записать новую подпись на новый токен и выкинуть старый токен со старой подписью;

записать новую подпись на новый токен, но старый токен со старой подписью хранить.

Автор темы задумался, надо ли утилизировать токен со старой подписью и есть ли какая-то специализированная процедура для этого.

«Нет такой процедуры. Но можете сами молотком, чтобы быть уверенным что никто больше не воспользуется», – шутят участники обсуждения.

Оператор ЭДО АО «Калуга Астрал» пояснил «Клерку», что пользователю ЭП при завершении срока действия сертификата делать ничего не нужно.

При истечении срока действия сертификата электронной подписи, использовать его будет невозможно. Каждый аккредитованный удостоверяющий центр должен вести реестр сертификатов, выданных своим клиентам и обеспечивать его актуальность: следить за корректностью данных и своевременно аннулировать истекшие сертификаты и не допускать их использование.

В чате поддержки СБИС советуют в течение месяца хранить старую ЭЦП, так как из ИФНС могут прийти документы, которые надо открыть старой подписью.

При этом старые документы, которые уже были открыты, можно будет просматривать и без ЭЦП. То есть чтобы посмотреть декларации и требования за прошлый период, не нужно хранить старую электронную подпись.

А что вы делаете с токеном, на котором записана просроченная подпись?

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