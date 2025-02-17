У ЦБ появился сервис с информацией о нелегальных компаниях

Теперь информацию о компаниях с признаками нелегальной деятельности можно автоматически получить по ИНН, названию организации, ее адресу или сайту.

Центробанк создал новый веб-сервис, который позволил автоматизировать получение актуальной информации из «Списка компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности».

«Сервис поможет настроить мост для обмена информацией с участниками финансового рынка и другими пользователями списка. Внедрение этой технологии дает возможность компаниям наладить работу со списком в удобном для них формате», — сказано на сайте ЦБ.

Информацию можно получить, если ввести название организации, ее ИНН, адрес или сайт.

Недавно мы писали, что у банков появятся новые причины заблокировать счета. Среди них — транзакции, которые поддерживают незаконную деятельность на финансовом рынке.