У ЦБ появился сервис с информацией о нелегальных компаниях

Центробанк создал новый веб-сервис, который позволил автоматизировать получение актуальной информации из «Списка компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности».
«Сервис поможет настроить мост для обмена информацией с участниками финансового рынка и другими пользователями списка. Внедрение этой технологии дает возможность компаниям наладить работу со списком в удобном для них формате», — сказано на сайте ЦБ.
Информацию можно получить, если ввести название организации, ее ИНН, адрес или сайт.
Недавно мы писали, что у банков появятся новые причины заблокировать счета. Среди них — транзакции, которые поддерживают незаконную деятельность на финансовом рынке.
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