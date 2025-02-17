Блокировка счетов по 115-ФЗ и антиотмывочное законодательство

У банков появятся новые причины заблокировать счета

Банк России ужесточит контроль за физлицами и компаниями, чтобы лучше бороться с финансированием терроризма и отмыванием нелегальных доходов.

Центробанк хочет эффективнее бороться с финансированием терроризма, поэтому обновит основания для блокировки банковских счетов.

Под мониторинг попадут операции с цифровыми рублями. Об этом пишет РБК со ссылкой на обновленную редакцию Положения 375-П. Это основной документ, который позволяет банкам отказывать клиентам в проведении операций и расторгать договоры обслуживания.

Банки будут обязаны:

  • находить клиентов, чьи операции с цифровым рублем могут проходить с целью легализации доходов или финансирования терроризма;

  • применять специальную программу для выявления таких операций;

  • отказывать в транзакциях с цифровыми рублями или в открытии электронного кошелька, если есть подозрения на нарушение 115-ФЗ.

Кредитные организации начнут получать от Росфинмониторинга непубличные индикаторы, которые укажут на признаки финансирования терроризма. На этом основании банки смогут остановить операции клиентов.

«Такими индикаторами могут быть:

  • частые переводы небольших сумм в регионы, где активны террористические организации;

  • использование анонимных платежных средств (криптовалюты, электронные кошельки);

  • переводы через третьи страны, включенные в серые списки FATF;

  • резкое увеличение объема операций, не соответствующее обычной активности клиента»

    , — сказал генеральный директор юридической компании «Митра» Сослан Каиров.

Кроме того, ЦБ включит в риск-профиль клиентов статус иностранного агента или оказание услуг в интернете через запрещенные Роскомнадзором сайты.

Появится новый признак сомнительных операций — транзакции, поддерживающие незаконную деятельность на финансовом рынке. Речь идет о пирамидах, черных кредиторах или форекс-дилерах.

К сомнительным операциям также отнесут сделки с драгоценными металлами, если человек покупает ценности, но не продает их или продает в значительно меньшем объеме. Под подозрение попадут компании, которые резко нарастили объемы сделок с драгметаллами. Внимание привлекут организации, на счета которых поступают деньги от партнеров из стран ЕАЭС по договорам купли-продажи лома драгметаллов.

Комментарии

1
  • VadimBA

    Кроме того, ЦБ включит в риск-профиль клиентов статус иностранного агента

    Насколько я понимаю, имеющих статус "иностранный агент" государство обрекает на голодную смерть, лишая их возможности зарабатывать деньги.