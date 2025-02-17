Минэкономразвития: вход на маркетплейсы по биометрии дорого обойдется бизнесу

Если обязать продавцов и покупателей входить на маркетплейсы по биометрии, то финансовая нагрузка на бизнес значительно вырастет.

Минцифры предложило проходить продавцам и покупателям авторизацию на маркетплейсах по биометрии. Однако Минэкономразвития раскритиковал эту идею — на бизнес ляжет «значительная финансовая нагрузка».

Инициативу включили в проект федерального закона «О создании государственных информационных систем (ГИС) по противодействию правонарушениям, совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационных технологий». 15 февраля 2025 года этот документ кабмин внес в Госдуму.

«Введение указанных форм идентификации и аутентификации повлечет значительную финансовую нагрузку на бизнес», — сказано в отзыве первого заместителя министра экономического развития Максима Колесникова на законопроект.

Также он отметил высокую стоимость проведения биометрический аутентификации пользователей и необходимость вложиться в защиту подключения к системе межведомственного электронного взаимодействия.