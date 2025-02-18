Если сотрудник во время отпуска проходил медкомиссию в военкомате, отдых продлевается

Роструд в письме от 16.01.2025 № ПГ/28050-6-1 сообщает, что в такой ситуации надо продлить отпуск на эти три дня.
По закону о воинской службе № 53-ФЗ граждане на время медобследования или лечения для решения вопросов о постановке их на воинский учет, на время исполнения других обязанностей, связанных с воинским учетом, освобождаются от работы с выплатой среднего заработка.
В этой связи если такое обследование и прочие мероприятия, связанные с воинским учетом, происходят во время отпуска, то отпуск надо продлить на эти дни или перенести на другое время по договоренности с работником.
Подробнее о том, как составлять график отпусков, оформлять больничные и пособия по новым правилам, расскажем на курсе профпереподготовки «Кадровик с нуля до профи: все навыки от ТК до 1С: ЗУП». Вы научитесь работать с трудовыми книжками, принимать и увольнять работников, вести воинский учет в организации. После обучения вы получите диплом, который внесем в ФИС ФРДО. Сейчас вы можете купить курс со скидкой 73% за 8 900 рублей вместо
32 890 рублей.
Начать дискуссию