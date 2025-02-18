При переходе с УСН на ПСН с опоздавших оплат будет налог по УСН

Такое мнение высказал Минфин в письме от 10.10.2024 № 03-11-09/98573.
Ситуация: ИП на УСН занимается сбором тары и вторсырья. С 01.03.2024 он оформил патент на эту деятельность.
Минфин дал такое разъяснение:
доход, полученный в марте 2024 года за период январь-февраль 2024, облагается в рамках УСН.
доход, полученный в марте 2024 от деятельности в рамках ПСН облагается в рамках ПСН.
В первом случае доход надо отразить в книге учета доходов по УСН, во втором случае – в книге доходов по ПСН.
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