При переходе с УСН на ПСН с опоздавших оплат будет налог по УСН

Если в период применения УСН была отгрузка, а оплата за нее пришла в период применения ПСН, с этого дохода надо уплатить налог по УСН.

Такое мнение высказал Минфин в письме от 10.10.2024 № 03-11-09/98573.

Ситуация: ИП на УСН занимается сбором тары и вторсырья. С 01.03.2024 он оформил патент на эту деятельность.

Минфин дал такое разъяснение: доход, полученный в марте 2024 года за период январь-февраль 2024, облагается в рамках УСН .

доход, полученный в марте 2024 от деятельности в рамках ПСН облагается в рамках ПСН.

В первом случае доход надо отразить в книге учета доходов по УСН, во втором случае – в книге доходов по ПСН.