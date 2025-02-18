Обновили контрольные соотношения для РСВ

Они приведены в письме ФНС от 12.02.2025 № БС-4-11/1275@.
В частности, в новых КС предусмотрено, что в разделе 3 по каждому застрахованному лицу с кодом категории МС (малый бизнес) строка 150 = 1,5 МРОТ. МРОТ в 2025 году составляет 22 440 руб.
Аналогично с кодом категории ПО (обрабатывающее производство). Какие коды ОКВЭД подходят под льготу в обрабатывающей отрасли, мы рассказывали тут.
Что поменялось в РСВ, мы разбирали здесь.
Подробнее о том, как в 2025 году заполнять новую отчетность, декларации по НДС, налогу на прибыль и на имущество, правильно рассчитывать и уплачивать транспортный налог, НДФЛ, НДС и страховые взносы, расскажем на обновленном онлайн-курсе «ОСНО: налоговая и бухгалтерская отчетность». Сейчас вы можете купить курс со скидкой 74% за 4 200 рублей вместо
15 990 рублей.
Начать дискуссию