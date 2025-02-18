РСВ

Обновили контрольные соотношения для РСВ

С 1 квартала 2025 года РСВ надо сдавать по новой форме. В связи с этим обновили и контрольные соотношения для него.

Они приведены в письме ФНС от 12.02.2025 № БС-4-11/1275@.

В частности, в новых КС предусмотрено, что в разделе 3 по каждому застрахованному лицу с кодом категории МС (малый бизнес) строка 150 = 1,5 МРОТ. МРОТ в 2025 году составляет 22 440 руб.

Аналогично с кодом категории ПО (обрабатывающее производство). Какие коды ОКВЭД подходят под льготу в обрабатывающей отрасли, мы рассказывали тут.

Что поменялось в РСВ, мы разбирали здесь.

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