Автомобильные перевозчики могут приостановить работу на месяц

Чтобы не собирать миллионные штрафы в период весенней просушки дорог, грузоперевозчики откажутся работать во время действия ограничений на проезд по региональным дорогам.

В 2025 году власти резко расширили сеть весогабаритного контроля. На таких участках дороги движение ограничено, могут проехать только грузовики с нагрузкой не больше 3-6 тонн на ось. Это значит, что даже пустые фуры будут получать штрафы до 600 тыс. рублей там, где раньше могли проехать свободно.

На фоне изменений автомобильные перевозчики угрожают приостановить доставку товаров по региональным трассам, пишут «Известия».

«За один рейс водитель может привести минимум два штрафа по пути к месту назначения и обратно. Тем самым в период весенней просушки из-за АПВГК (автоматических пунктов весогабаритного контроля) на региональных дорогах может быть парализована работа многих перевозчиков. Я уже слышу с их стороны угрозы, что они просто остановят на месяц перевозки, чтобы не собирать миллионные штрафы», — сказал президент ассоциации «Грузавтотранс» Владимир Матягин.

Ассоциация «Грузавтотранс» уже обратилась к Владимиру Путину с предложением отменить весеннюю просушку дорог в 2025 году. Весенняя просушка — ограничение движения тяжелых грузовиком по региональным трассам, сроки устанавливают местные власти каждый год. Основная идея этого — сохранить дороги в период таяния снега и распутицы.