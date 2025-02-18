📅 Приближается срок уплаты имущественных налогов юрлицами

Уплатить налоги организациям необходимо не позднее 28 февраля 2025 года включительно.

Региональные налоговики напоминают, что не позднее 25.02.2025 налогоплательщики-юридические лица должны представить уведомления об исчисленных суммах транспортного и земельного налогов, а также налога на имущество.

Уведомления подают в отношении объектов, налоговая база по которым определяется как кадастровая стоимость.

В отношении недвижимости, сведения о которой отражены в декларации, представлять уведомление за 2024 год не нужно.

Срок уплаты налогов – не позднее 28 февраля 2025 года.

Плательщики, имеющие право на льготу, получат ее в беззаявительном порядке на основании сведений, имеющихся в ФНС, либо на основании заявления, поданного по форме КНД 1150064.

По транспорту, недвижимости и участкам, которые не являются объектами налогообложения, заявление о льготе не подают.