❌ У самозанятых без статуса ИП пока нет права на оплату больничных

ИП могут вступить в добровольные правоотношения с СФР, платить взносы и получать больничные. У самозанятых такой возможности нет.

Об этом сообщает Минфин в письме от 20.01.2025 № 03-11-11/3677.

Чтобы иметь право на больничные, самозанятый должен: Оформить статус ИП (стать ИП на НПД). Зарегистрироваться в СФР добровольцем. Оплатить страховой взнос (2,9% от МРОТ х 12). И на следующий год он получит право на больничные.

Если примут решение о включении самозанятых в систему добровольного страхования в рамках ОСС, объем уплачиваемых ими страховых взносов должен быть эквивалентен сумме предоставляемого страхового обеспечения, считает Минфин.

Напомним, проект по добровольной страховке самозанятых уже разработан. Его мы подробно разбирали тут.

По нему право на больничные наступит через 6 месяцев уплаты взносов. При этом больничный по беременности и пособие по уходу за ребенком платить не будут.

Но у ИП на НПД будет право выбора – страховаться по новой системе, где нет декретных, или по старой системе, где декретные предусмотрены. Старый способ мы разбирали тут.