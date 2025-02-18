В РСПП просят отменить ограничение на перенос убытков прошлых лет

Чтобы снизить нагрузку по налогу на прибыль, предприниматели хотят снять ограничение в 50% по учету убытков прошлых лет.

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предлагает постепенно отменить ограничение на перенос убытков прошлых лет, чтобы бизнес мог снижать базу по налогу на прибыль.

Сейчас компании при исчислении налога на прибыль могут учитывать убытки прошлых налоговых периодов. Однако налоговая база не может быть уменьшена более чем на 50%. Такое правило будет действовать до 31 декабря 2026 года.

В РСПП хотят поэтапно отказаться от этого ограничения в 50%. Например, в 2025 году лимит по переносу убытков можно повысить с 50% до 70%, в 2026 году — до 85%, а в 2027 году этот порог отменить совсем. Об этом пишут Ведомости.

Недавно мы писали, что в РСПП предложили индексировать шкалу НДФЛ и установить семейное налогообложение.