❄ Северным дистанционщикам надо платить районный коэффициент

Если компания находится в Санкт-Петербурге, а сотрудник-удаленщик живет в Сыктывкаре, то к его зарплате надо применять районный коэффициент (РК) и северную надбавку.

Разъяснение дает эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».

Дело в том, что для работника-дистанционщика местом постоянной работы является место его нахождения.

РК и процентная надбавка начисляются к зарплате работника в зависимости от места выполнения им трудовой функции, а не от места нахождения работодателя, в штате которого он состоит.

Об этом, в частности, сообщает Роструд в письме от 12.09.2023 № ПГ/18818-6-1.

Поэтому если сотрудник находится в Сыктывкаре, то ему должен начисляться районный коэффициент 1,2. Кроме того, Сыктывкар относится к районам, приравненным к районам Крайнего Севера, а значит нужно платить процентную надбавку:

в общем случае – 10% заработка по истечении первого года работы с увеличением на 10% за каждый последующий год работы (до достижения 50% заработка).

для работников моложе 30 лет – 10% за каждые шесть месяцев работы (до достижения 50% заработка).

Кроме того, в северном регионе также установлен дополнительный отпуск 16 календарных дней.

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