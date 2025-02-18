Арбитражный суд поддержал налогоплательщика и ограничил налоговый контроль

Налоговые органы не вправе дублировать проверки по уже изученным данным, если новые нарушения не доказаны.

В рамках выездной проверки в 2021 году инспекторы выявили сомнительные операции с контрагентом, что отражено в заключении по итогам проверки. Компания, оспаривая выводы, представила скорректированную декларацию НДС за проверяемый период, которая, судя по материалам дела, также была проверена и принята.

В 2023 году ФНС инициировала камеральную проверку этой же декларации и доначислила НДС, сделав вывод о получении налогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды в отсутствие реальных хозяйственных операций, выполненных данным контрагентом.

Позиция ведомства основывалась на отсутствии прямого запрета в законодательстве на параллельную проверку одного периода по идентичным налогам.

Налогоплательщик обжаловал решение, указав, что корректировки в декларации были рассмотрены в ходе первоначальной выездной проверки, а заявленные претензии по фиктивности сделок после анализа контраргументов компании не нашли подтверждения.

Суды поддержали позицию налогоплательщика, аргументировав следующее:

Налоговый кодекс не ограничивает право уточнять отчетность даже после запуска контрольных мероприятий;

подача скорректированных данных после завершения выездной проверки допустима и может рассматриваться как форма возражения против выводов инспекторов;

фискальные органы обязаны учитывать всю информацию, полученную в ходе выездного аудита, включая последующие уточнения плательщика;

проверка обновленной декларации в рамках дополнительных контрольных мер допустима, но не является основанием для повторного аудита или камеральной проверки, если данные уже учтены при вынесении итогового решения.

В рассматриваемом случае инспекция включила анализ уточненной декларации в заключение по выездной проверке, что исключает необходимость повторного контроля.

Суд подчеркнул: если корректировки рассмотрены в рамках первоначального аудита, ведомство не вправе инициировать ни повторную выездную, ни камеральную проверку по тем же основаниям.

Ознакомиться с постановлением Арбитражного суда Поволжского округа от 16.01.2025 по делу № А55-38483/2023 можно здесь.