Новости ФНС

📧 Налоговики высылают работодателям сведения о налоговых долгах сотрудников

Региональное УФНС уведомляет работодателей о налоговых задолженностях их сотрудников, стимулируя тем самым должников к погашению долгов.

По сообщению УФНС в Забайкальском крае активно проводятся мероприятия по досудебному урегулированию вопросов взыскания задолженности физлиц по налогам посредством информирования работодателей.

Налоговики подчеркивают, что взаимодействие с работодателями — это дополнительный инструмент для стимулирования должников к добровольной уплате налогов, который не нарушает законодательство в сфере персональных данных.

Работодателям и ИП предлагают направить список сотрудников с ИНН на электронную почту УФНС.

Налоговая служба наращивает давление на должников, используя каналы работодателей. Такой подход представители ФНС применяют не впервые. Мы уже писали о такой ситуации.

Ольга Ульянова
НДС

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Комментарии

3
  • Marina2022

    Не нарушает законодательство? А, ну ладно.

    • бух2007
      Бухгалтер

      уже много лет такое получаем!

      когда они сами шлют, то ладно. А тут предлагают работодателю составить список сотрудников с ИНН и направить на какую-то электронную почту.

      Не по ТКС. Еще бы на ватсап просили.

      И вообще-то у них есть РСВ и ПСФЛ, где есть список сотров с ИНН. Зачем им еще отдельный список, даже еще по сомнительным каналам связи?