📧 Налоговики высылают работодателям сведения о налоговых долгах сотрудников

Региональное УФНС уведомляет работодателей о налоговых задолженностях их сотрудников, стимулируя тем самым должников к погашению долгов.

По сообщению УФНС в Забайкальском крае активно проводятся мероприятия по досудебному урегулированию вопросов взыскания задолженности физлиц по налогам посредством информирования работодателей.

Налоговики подчеркивают, что взаимодействие с работодателями — это дополнительный инструмент для стимулирования должников к добровольной уплате налогов, который не нарушает законодательство в сфере персональных данных.

Работодателям и ИП предлагают направить список сотрудников с ИНН на электронную почту УФНС.

Налоговая служба наращивает давление на должников, используя каналы работодателей. Такой подход представители ФНС применяют не впервые. Мы уже писали о такой ситуации.