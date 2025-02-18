📧 Налоговики высылают работодателям сведения о налоговых долгах сотрудников

По сообщению УФНС в Забайкальском крае активно проводятся мероприятия по досудебному урегулированию вопросов взыскания задолженности физлиц по налогам посредством информирования работодателей.
Налоговики подчеркивают, что взаимодействие с работодателями — это дополнительный инструмент для стимулирования должников к добровольной уплате налогов, который не нарушает законодательство в сфере персональных данных.
Работодателям и ИП предлагают направить список сотрудников с ИНН на электронную почту УФНС.
Налоговая служба наращивает давление на должников, используя каналы работодателей. Такой подход представители ФНС применяют не впервые. Мы уже писали о такой ситуации.
Комментарии3
Не нарушает законодательство? А, ну ладно.
уже много лет такое получаем! наверное уже более десяти - точно.
когда они сами шлют, то ладно. А тут предлагают работодателю составить список сотрудников с ИНН и направить на какую-то электронную почту.
Не по ТКС. Еще бы на ватсап просили.
И вообще-то у них есть РСВ и ПСФЛ, где есть список сотров с ИНН. Зачем им еще отдельный список, даже еще по сомнительным каналам связи?