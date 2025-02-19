МВД предлагает разрешить прописываться в апартаментах

Апартаменты могут признать жильем или изменить правила регистрации в них.

Кабмин получил предложение МВД о прописке россиян в апартаментах. 17 февраля МВД предложило рассмотреть два варианта: либо признать апартаменты жильем, либо изменить правила постоянное регистрации.

«Предложение МВД было получено, в настоящий момент рассматривается», — сказали в аппарате вице-премьера — руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко.

Сейчас апартаменты считаются нежилым помещением, поэтому собственники, которые проживают в них, не имеют право оформить прописку. Также владельцы этого вида недвижимости платят повышенный налог в размере 0,5% от кадастровой стоимости.