Необлагаемую матпомощь можно выплачивать сотрудникам несколько раз в год

В ряде случае материальная помощь сотрудникам не облагается НДФЛ. И условия о том, что она должна быть только один раз в год, в НК нет.

В частности, не облагается НДФЛ такая матпомощь, которую выплачивает работодатель:

членам семьи умершего работника/бывшего работника, вышедшего на пенсию, или работнику/бывшему работнику, вышедшему на пенсию в связи со смертью члена (членов) его семьи;

родителям, усыновителям, опекунам при рождении (усыновлении) ребенка, установлении опеки над ребенком, выплачиваемой в течение первого года после рождения (усыновления, удочерения), установления опеки, но не более 50 тыс. рублей на каждого ребенка.

Никаких других дополнительных условий эта норма НК не содержит. Об этом сообщает Минфин в письме от 20.01.2025 № 03-04-05/4010.

Таким образом, если в течение года сотрудник несколько раз получал матпомощь по причине смерти родных, то все выплаты будут необлагаемыми.

Как облагается матпомощь работникам от работодателя, мы разбирали тут.