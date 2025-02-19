Наследнику начислят НДФЛ с процентов по унаследованному вкладу

Доходы в виде процентов по вкладам, выплачиваемые налогоплательщику (в том числе проценты, зачисленные в отчетном налоговом периоде банком в счет пополнения того же вклада), не относящиеся к наследству, облагаются НДФЛ.
Такое разъяснение дает Минфин в письме от 13.01.2025 № 03-04-05/1156.
Налоговая база по НДФЛ = превышение начисленных процентов над необлагаемой суммой (1 млн х максимальную ставку ЦБ из действующих на 1 число каждого месяца).
При этом сам вклад – это имущество вкладчика, а не его доход, поэтому налогом он не облагается. Налог надо платить только за проценты.
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