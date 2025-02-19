Наследнику начислят НДФЛ с процентов по унаследованному вкладу

Имущество, полученное по наследству, в том числе деньги на вкладах умершего, не облагаются НДФЛ. Но дальнейшие проценты по этим вкладам – это уже доход наследника, который облагается НДФЛ.

Доходы в виде процентов по вкладам, выплачиваемые налогоплательщику (в том числе проценты, зачисленные в отчетном налоговом периоде банком в счет пополнения того же вклада), не относящиеся к наследству, облагаются НДФЛ.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 13.01.2025 № 03-04-05/1156.

Налоговая база по НДФЛ = превышение начисленных процентов над необлагаемой суммой (1 млн х максимальную ставку ЦБ из действующих на 1 число каждого месяца).

При этом сам вклад – это имущество вкладчика, а не его доход, поэтому налогом он не облагается. Налог надо платить только за проценты.